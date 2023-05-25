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С нового учебного года в школы России вернут серебряные медали
Выпускникам российских школ вновь начнут выдавать серебряные медали. Изменение вводится начиная с нового учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — цитирует его ТАСС.
Серебряная медаль на федеральном уровне не вручалась в России с 2014 года, но регионы могут самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся, в том числе и серебряные медали, и награждать ими своих выпускников, окончивших школу без троек.
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