Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обеспечивающий трудовые гарантии для граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, после завершения службы мобилизованные при желании смогут в приоритетном порядке вернуться на свои прежние места работы.

Кроме того, их трудовые договоры будут приостановлены на время прохождения службы, а не расторгнуты. Уточняется, что в этот период денежное содержание работодателем не начисляется и не выплачивается.

Ранее Путин подписал закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным займам для мобилизованных граждан и членов их семей.