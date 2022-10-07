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Общество
7 октября 2022  14:34

Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обеспечивающий трудовые гарантии для граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.  Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, после завершения службы мобилизованные при желании смогут в приоритетном порядке вернуться на свои прежние места работы.

Кроме того, их трудовые договоры будут приостановлены на время прохождения службы, а не расторгнуты. Уточняется, что в этот период денежное содержание работодателем не начисляется и не выплачивается. 

Ранее Путин подписал закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным займам для мобилизованных граждан и членов их семей.

 

 

#прямая линия с Владимиром Путиным #мобилизация
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