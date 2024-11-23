news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 23 ноября 2024 20:22

Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду идеологии чайлдфри

Скопировать ссылку

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиян начнут штрафовать за пропаганду чайлдфри. Напомним, что данная идеология подразумевает отказ от рождения детей.

Как ранее сообщал председатель Госдумы Вячаслав Володин, физлиц за пропаганду данной идеи ждет штраф до 400 тыс. рублей, должностных лиц – до 800 тыс. рублей, а юрлиц – до 5 млн рублей.

«Дружная и большая семья — основа сильного государства», – подчеркивал Володин в посте.

Отмечается, что нарушением не будет являться распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказом рожать детей, если такое решение основано на внутренних установлениях религиозных организаций.

Ранее глава государства также подписал закон о списании долгов до 10 млн рублей участникам СВО.

#Владимир Путин #закон #штрафы #пропаганда
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100