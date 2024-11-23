Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду идеологии чайлдфри

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиян начнут штрафовать за пропаганду чайлдфри. Напомним, что данная идеология подразумевает отказ от рождения детей.

Как ранее сообщал председатель Госдумы Вячаслав Володин, физлиц за пропаганду данной идеи ждет штраф до 400 тыс. рублей, должностных лиц – до 800 тыс. рублей, а юрлиц – до 5 млн рублей.

«Дружная и большая семья — основа сильного государства», – подчеркивал Володин в посте.

Отмечается, что нарушением не будет являться распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказом рожать детей, если такое решение основано на внутренних установлениях религиозных организаций.

Ранее глава государства также подписал закон о списании долгов до 10 млн рублей участникам СВО.