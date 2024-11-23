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Путин подписал закон о списании долгов до 10 млн рублей участникам СВО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому некоторым участникам СВО спишут просроченные долги в размере до 10 млн рублей.
Долг могут списать, если судебный акт о взыскании денег вступил в силу до 1 декабря 2024-го и по нему уже возбудили исполнительное производство. При этом у должника должен быть подписан контракт с Минобороны не раньше 1 декабря текущего года, следует из опубликованного документа.
Списать долги могут участникам СВО, которых мобилизовали или призвали проходить армию в зоне боевых действий, гражданам, подписавшим контракт с Минобороны минимум на год, а также для их супругов.
Согласно тому же закону, увеличиваются на 150 дней и кредитные каникулы для участников СВО, в течение которых они могут не платить деньги кредитору. Ранее льготный период рассчитывали из срока мобилизации или военного контракта заемщика или срока его участия в спецоперации с прибавлением 30 дней. Теперь же прибавлять будут 180 дней.
Изменения вносятся в ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам». Документ вступит в силу 1 декабря 2024-го.
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