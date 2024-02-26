Путин подписал закон о самозапретах на выдачу потребительских кредитов в России

Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских займов (кредитов). Закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, появился на официальном портале правовых актов.

Услуга будет оформляться бесплатно через МФЦ либо портал «Госуслуги». При желании запрет можно будет снять.

«Для установления запрета (снятия запрета) субъект кредитной истории — физическое лицо вправе бесплатно любое количество раз подать во все квалифицированные бюро кредитных историй через многофункциональный центр предоставления государственных услуг или с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявление о запрете, заявление о снятии запрета», — отмечается в законе.

Запрет распространяется на заключение договоров потребительского займа, за исключением тех, которые обеспечены ипотекой и (или) залогом транспортного средства, и договоров основного образовательного кредита.

Ожидается, что мера поможет защитить граждан от действий мошенников.