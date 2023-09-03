Опрос: трое из 10 казанцев готовы установить самозапрет на выдачу кредитов

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

На днях Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая разрешает гражданам установить запрет на выдачу кредитов. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что трое из 10 казанцев планируют воспользоваться новацией после ее принятия.

«Большинство граждан (74%) одобряют законопроект, предусматривающий возможность установления самозапрета на выдачу кредитов. 30% казанцев уже решили, что поставят запрет <...>», – сказано в опросе.

Отмечается, что мужчины чаще женщин выражали желание воспользоваться новацией – 34% против 25%. Также готовность к отказу от кредитов выше у горожан старшего возраста – 38% респондентов старше 45 лет против 18% среди молодежи до 24 лет.

Как ранее пояснил в разговоре с ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, установить и снять запрет можно будет бесплатно через Госуслуги или обратившись в МФЦ.

«Банки и микрофинансовые организации до заключения договора должны будут запросить у всех квалифицированных кредитных бюро информацию о наличии запрета у клиента на выдачу кредитов, – отметил Груздев. – Если запрет установлен, то в выдаче кредита должно быть отказано».