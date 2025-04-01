Путин подписал закон о признании даты окончания Ленинградской битвы Днем воинской славы

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин закон о признании 9 августа, даты окончания битвы за Ленинград, Днем воинской славы. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Глава государства ранее сам внес этот законопроект в Государственную Думу. Нижняя палата парламента приняла его 19 марта, Совет Федерации одобрил документ 27 марта.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что установление нового Дня воинской славы «подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда».

Битва за Ленинград началась менее чем через три недели после начала войны, 10 июля 1941 года. А 9 августа 1944 года завершилась начавшаяся 21 июня 1944-го Свирско-Петрозаводская операция, часть Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции. Освобождение большей части Карело-Финской ССР ускорило выход Финляндии из войны. После окончания сражения при Иломантси стороны не вели активных боевых действий. Прекращение огня начало действовать 4-5 сентября.

В 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.