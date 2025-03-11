Путин предложил признать дату окончания Ленинградской битвы Днем воинской славы

Автоматчики младшего лейтенанта Бекасова ведут бой за город Олонец 26 июня 1944 года

Фото: Георгий Коновалов (Wikipedia.org)

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о признании 9 августа, даты окончания битвы за Ленинград, Днем воинской славы. Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты Федерального Собрания.

Поправки предполагается внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В случае принятия новеллы Днем воинской славы станет «9 августа – день окончания Ленинградской битвы (1944 год)».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что установление нового Дня воинской славы «подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда».

9 августа 1944 года завершилась начавшаяся 21 июня 1944-го Свирско-Петрозаводская операция, часть Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции. В результате действий левого крыла Карельского фронта, а также Ладожской и Онежской военных флотилий была освобождена большая часть Карело-Финской ССР, что ускорило выход Финляндии из войны. После окончания сражения при Иломантси стороны не вели активных боевых действий. Прекращение огня начало действовать 4-5 сентября.

В 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.