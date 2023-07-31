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Общество 31 июля 2023 15:45

Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат

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Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
Фото: © «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины до 10-30 тыс. рублей. Ранее его максимальная сумма составляла 5 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также административное взыскание до 5 тыс. рублей может грозить военнообязанным гражданам, не предоставляющим военному комиссариату сведений о своем месте проживания, семейном положении, месте работы или учебы, образовании или переезда на новое место пребывания без регистрации.

25 июля закон о повышении штрафов для не явившихся в военкомат по повестке во втором и третьем чтении приняла Госдума РФ. Позже его также одобрил Совфед.

#Владимир Путин #служба в армии #административные штрафы #Общество
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