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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины до 10-30 тыс. рублей. Ранее его максимальная сумма составляла 5 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также административное взыскание до 5 тыс. рублей может грозить военнообязанным гражданам, не предоставляющим военному комиссариату сведений о своем месте проживания, семейном положении, месте работы или учебы, образовании или переезда на новое место пребывания без регистрации.

25 июля закон о повышении штрафов для не явившихся в военкомат по повестке во втором и третьем чтении приняла Госдума РФ. Позже его также одобрил Совфед.