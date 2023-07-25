Госдума приняла закон о повышении штрафов за неявку в военкомат

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В России ужесточили ответственность за нарушение требований воинского учета. Законопроект во втором и третьем чтениях приняла Государственная Дума, сообщает ТАСС.

Так, многократно увеличиваются штрафы за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины — до 10–30 тыс. Ранее максимальная сумма, которая грозила нарушителям, составляла 5 тыс. рублей.

Штраф за непредоставление информации об изменении семейного положения, образования, места работы и других сведений установлен в размере 1–5 тыс. рублей, несообщение сведений о выезде за рубеж на срок более полугода либо въезде в страну и неявку в военный комиссариат — от 5 до 15 тыс. рублей.

От 10 до 20 тыс. рублей штрафа грозит тем, кто в период призыва не сообщит в военный комиссариат о выезде с места жительства или пребывания на срок от трех месяцев. За отказ от медосвидетельствования и обследования будет накладываться штраф от 15 до 25 тыс. рублей.

Еще одна поправка касается статьи об умышленной порче либо утрате документов воинского учета. Наказание по ней составит от 3 до 15 тыс. рублей.

Также в КоАП появится статья о несвоевременном оповещении граждан и явке граждан, подлежащих призыву, на сборные пункты либо в воинские части. Нарушителям будут грозить следующие штрафы: должностным лицам — от 60 до 80 тыс., юрлицам — от 400 до 500 тыс. Кроме того, наказание вводится за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.