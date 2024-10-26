Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин подписал закон о порядке расчета пенсий военным и силовикам
Учитываемый при расчете пенсий военным и сотрудникам силовых структур понижающий коэффициент в 2025 году останется равен 89,83% от размера денежного довольствия. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.
Ранее, 13 июля этого года, Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%. С 1 октября размер понижающего коэффициента при расчете военных пенсий был увеличен до 89,83%. С 1 января текущего года он равнялся 85,47% от суммы денежного довольствия.
До этого, 30 мая, министр финансов РФ Антон Силуанов анонсировал повышение пенсий военным и силовикам на 5,1% вместо планировавшихся 4,5% — по его словам, из-за уточнения прогноза инфляции.
При начислении пенсий военным и силовикам используются несколько показателей. Помимо понижающего коэффициента, имеют значение выслуга лет и трудовой стаж. После октябрьской индексации выплат, по оценке Минфина, средний размер военной пенсии увеличился до 41,6 тыс. рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»