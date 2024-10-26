Путин подписал закон о порядке расчета пенсий военным и силовикам

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Учитываемый при расчете пенсий военным и сотрудникам силовых структур понижающий коэффициент в 2025 году останется равен 89,83% от размера денежного довольствия. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

Ранее, 13 июля этого года, Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%. С 1 октября размер понижающего коэффициента при расчете военных пенсий был увеличен до 89,83%. С 1 января текущего года он равнялся 85,47% от суммы денежного довольствия.

До этого, 30 мая, министр финансов РФ Антон Силуанов анонсировал повышение пенсий военным и силовикам на 5,1% вместо планировавшихся 4,5% — по его словам, из-за уточнения прогноза инфляции.

При начислении пенсий военным и силовикам используются несколько показателей. Помимо понижающего коэффициента, имеют значение выслуга лет и трудовой стаж. После октябрьской индексации выплат, по оценке Минфина, средний размер военной пенсии увеличился до 41,6 тыс. рублей.