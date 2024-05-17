news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 17 мая 2024 15:55

Андрей Турчак: Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии

Скопировать ссылку

Семьи погибших участников СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу, сообщил руководитель рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Сейчас закон предусматривает право на получение такими семьями двух пенсий – страховой и по потере кормильца – если в них воспитываются дети до восьми лет. Предложенные поправки увеличат возраст до 23 лет», – указал он в своем телеграм-канале.

Руководитель рабочей группы подчеркнул, что законодательная норма распространяется на жен погибших бойцов независимо от их возраста, трудоспособности, сферы занятости и дохода.

#выплаты
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2