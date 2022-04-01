Путин подписал закон о полном госфинансировании фильмов начинающих режиссеров

Российские режиссеры-дебютанты смогут получить полное финансирование своих проектов от государства. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Изменения внесены в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

«Дебютный фильм — первый фильм режиссера-постановщика, созданный на основе сценария и предназначенный для показа и (или) проката», — уточняется в документе.

Отмечается, что любой гражданин РФ может воспользоваться господдержкой для создания художественного, документального, научно-популярного или анимационного фильма при наличии у него высшего образования в области кинематографии по специальности «Режиссура кино и телевидения» или «Режиссура аудиовизуальных искусств» в течение пяти лет после окончания вуза.

В конце 2021 года в Правительстве заявили, что в 2022 году на поддержку российского кино дополнительно выделят 5,5 млрд рублей.