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Ру Тат
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Культура
1 апреля 2022  16:30

Путин подписал закон о полном госфинансировании фильмов начинающих режиссеров

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Российские режиссеры-дебютанты смогут получить полное финансирование своих проектов от государства. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин. 

Изменения внесены в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

«Дебютный фильм — первый фильм режиссера-постановщика, созданный на основе сценария и предназначенный для показа и (или) проката», — уточняется в документе. 

Отмечается, что любой гражданин РФ может воспользоваться господдержкой для создания художественного, документального, научно-популярного или анимационного фильма при наличии у него высшего образования в области кинематографии по специальности «Режиссура кино и телевидения» или «Режиссура аудиовизуальных искусств» в течение пяти лет после окончания вуза.

В конце 2021 года в Правительстве заявили, что в 2022 году на поддержку российского кино дополнительно выделят 5,5 млрд рублей.

#Владимир Путин #кинематограф #отечественное кино
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