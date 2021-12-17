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Культура
17 декабря 2021  17:30

В 2022 году Кабмин выделит еще 5,5 млрд рублей на поддержку отечественного кино

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На поддержку российского кино в наступающем 2022 году дополнительно выделят еще 5,5 млрд рублей, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

На встрече с членами совета по развитию отечественного кинематографа Председатель Правительства отметил, что Президент России Владимир Путин лично поддержал предложение о дополнительном финансировании этой отрасли.

«Накануне этой встречи подробно обсудил все вопросы, связанные с финансированием, в том числе российского кино, с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным <...> Мы с ним подробно проговорили, что можно было бы сделать, я ему изложил наши аргументы. Он поддержал наши подходы к финансированию дополнительному отрасли в следующем году», – рассказал Мишустин.

По его словам из 5,5 млрд рублей 4 будут направлены российскому Фонду кино на поддержку зрительского кино, а оставшиеся 1,5 — Министерству культуры.

#Михаил Мишустин #фонд кино россии #минкульт
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