Путин подписал закон о наследовании и передаче цифровых рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий включать в завещание или наследовать права на владение цифровыми рублями. Порядок передачи этих безналичных средств определит Правительство России совместно с Центробанком. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Законопроект также позволяет наследникам получать и использовать цифровые рубли со счета наследодателя для организации его похорон в течение шести месяцев после его открытия. При наличии цифровых рублей на соответствующем счете ЦБ обязан предоставить их лицу, указанному в завещании владельца.

Отмечается, что изменения вносятся в Гражданский кодекс РФ. Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года, а норма об определении Правительством порядка совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями будет действовать начиная с 1 августа 2024 года.

Госдума приняла законопроект о внедрении цифрового рубля 11 июля этого года. ЦБ установил лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями на уровне 300 тыс.