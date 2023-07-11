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Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля
Сегодня Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о внедрении цифрового рубля. Об этом сообщает ТАСС.
Документом вводятся такие понятия, как «цифровой счет (кошелек)», «платформа цифрового рубля». Появится новый субъект национальной платежной системы — оператор платформы цифрового рубля. Помимо этого, закон создаст основу для внедрения такой валюты и осуществления безналичных расчетов с ее использованием.
Ранее стало известно, что ЦБ установит лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями на уровне 300 тысяч.
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