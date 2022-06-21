Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта. Он позволит освободить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от гражданской, административной и уголовной ответственности, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ разработан для защиты россиян и экономики страны в условиях экономических санкций. В числе прочего он позволит стабилизировать цены на товары из списка параллельного импорта, считает председатель ГД Вячеслав Володин. Он напомнил, что правительство получило право в этом году формировать перечень товаров, в отношении которых могут не применяться положения о защите интеллектуальных прав.

В мае Минпромторг утвердил список из 56 категорий товаров для параллельного импорта в Россию, в который в числе прочего вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другое.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.