Закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка принят Госдумой

Законопроект, предусматривающий установление единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, прошел второе и заключительное чтение в Госдуме. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи», — сказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на эти цели будут направлены 1,7 трлн рублей из федерального и региональных бюджетов.

Единое пособие объединит несколько уже действующих мер социальной поддержки:

ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет;

пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Получатели — семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека, утвержденного региональными властями.