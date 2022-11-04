Путин подписал закон о добровольческих формированиях при Вооруженных Силах РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании добровольческих формирований, которые будут официально помогать военным. Документ уточняет статус добровольцев, их права, порядок выплат денежного содержания и другие вопросы.

Добровольческие формирования могут создаваться Министерством обороны РФ по решению Президента России. Они будут содействовать выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов. Также их будут привлекать при проведении контртеррористических операций и при использовании Вооруженных Вил РФ за пределами страны.

Численность этих формирований будет определять Минобороны РФ, также на военное ведомство возложено определение их задач, порядка расформирования, вопросы обеспечения их вооружением, продовольствием и так далее. Войти в формирования смогут граждане РФ, добровольно поступившие на службу, а также военнослужащие, направленные в них Минобороны РФ. Добровольцем гражданин сможет стать после заключения контракта.

Согласно поправкам, в случае гибели добровольца членам семьи погибшего выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере 3 млн рублей. единовременное пособие добровольцы получат при увольнении со службы в связи с признанием негодным, вследствие увечья или заболевания. Размер пособия составит 2 млн рублей – военнослужащему проходящему военную службу по контракту, добровольцу, и 1 млн рублей – военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, гражданину, призванному на военные сборы.

Напомним, сегодня Путин заявил, что вместо 300 тыс. человек в России в период мобилизации на службу поступили 318 тыс. человек за счет добровольцев. По словам Президента РФ, количество добровольцев в стране растет.