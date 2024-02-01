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Госдума приняла закон о запрете «наливаек» в домах
Госдума приняла закон о запрете «наливаек». Теперь регионы смогут самостоятельно устанавливать требования к продаже алкоголя в барах и кафе, в домах и на прилегающих территориях. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что „наливайки“ днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.
Помимо требований, регионы смогут вводить ограничения на время продажи пива, сидра и другого алкоголя в объектах общепита в домах и на прилегающих к ним территориях. Исключением станут рестораны.
«Теперь, после принятия решения о запрете „наливаек“, у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере», — уверен Володин.
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