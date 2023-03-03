Путин ввел особый порядок сделок с «недружественными» ценными бумагами

Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах в вопросе обращения с ценными бумагами. Соласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, одобрять сделки с акциями, приобретаемыми у «недружественных» стран будет ЦБ или правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

В тексте указа уточняется, что разрешение Банка России на сделку по покупке ценных бумаг у лиц из «недружественных» стран потребуется, если заявителем выступает кредитная организация или НФО. Во всех остальных случаях покупка таких акций будет одобряться правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Напомним, что требования к сделкам по переходу долей и акций ряда компаний с участием лиц из «недружественных» стран глава государства ужесточил в октябре прошлого года. В перечень государств, которые признаны совершающими «недружественные» действия, включили в том числе Австралию, Великобританию, Европейский Союз, Канаду, Сингапур, США, Украину, Швейцарию и Японию. Позднее список был расширен.