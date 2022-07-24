Правительство РФ расширило список недружественных стран

Правительство РФ расширило список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение сообщает пресс-служба кабинета.

«В перечень вошли острова Гернси и Мэн <…>, а также Багамские острова <…>», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Причиной включения в список недружественных стран коронных владений британской короны Гернси и Мэн, не входящих в состав Соединенного Королевства, названа поддержка санкций, введенных Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний.

Багамы оказались в перечне потому, что «ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации», уточняют в Правительстве.

Распоряжение Премьер-министра страны Михаила Мишустина нацелено на реализацию указа Президента РФ Владимира Путина от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Ранее в перечень государств и территорий, которые признаны совершающими недружественные действия, были включены Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Европейский Союз, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Отношения России с большинством стран Запада резко ухудшились после начала специальной военной операции на Украине.