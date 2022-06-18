news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
18 июня 2022  12:01

Путин подписал указ об установлении Дня народных художественных промыслов в РФ

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника – Дня народных художественных промыслов. Документ опубликован на офицальном интернет-портале правовой информации. 

«В целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов постановляю: 1. Установить День художественных народных промыслов и отмечать его в последнее воскресенье июня», – сказано в тексте.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Жостовской фабрики декоративной росписи поддержал идею об учреждении нового праздника.

 

#Владимир Путин #праздник #народные промыслы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100