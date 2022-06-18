Путин подписал указ об установлении Дня народных художественных промыслов в РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника – Дня народных художественных промыслов. Документ опубликован на офицальном интернет-портале правовой информации.

«В целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов постановляю: 1. Установить День художественных народных промыслов и отмечать его в последнее воскресенье июня», – сказано в тексте.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Жостовской фабрики декоративной росписи поддержал идею об учреждении нового праздника.