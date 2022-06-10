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Культура
10 июня 2022  18:48
Дарья Сайфиева

Мишустин поддержал идею учредить в РФ День народных художественных промыслов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение генерального директора АО «Хохломская роспись» Алексея Усанова учредить в стране на федеральном уровне День народных художественных промыслов. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства.

«Я абсолютно это поддерживаю. Вот этот год, наш Президент [Владимир Путин], знаете, по его инициативе, назвал Годом культурного наследия России. Мне кажется, инициатива очень интересная», — сказал Председатель Правительства РФ во время встречи с руководителями предприятий народных художественных промыслов.

Премьер поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой рассмотреть этот вопрос. 

Сегодня, 10 июня, Мишустин и Голикова вместе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, губернатором Московской области Андреем Воробьевым и генеральным директором Сбербанка Германом Грефом посетили подмосковную Жостовскую фабрику декоративной росписи. 

Гостям провели экскурсию, показали, как проходит работа в цехах, а также познакомили с местными художниками. Глава кабинета высоко оценил их мастерство и поблагодарил за работу.

#Михаил Мишустин #кабмин #народные промыслы
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