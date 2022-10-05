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Общество
5 октября 2022  16:50

Путин предоставил студентам очной формы обучения отсрочку от частичной мобилизации

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Студенты, которые обучаются впервые на очной и очно-заочной формах обучения, получат отсрочку от мобилизации. О подписании соответствующего указа на встрече финалистами конкурса «Учитель года» объявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«В образовательных и научных организациях, имеющих государственную аккредитацию, по образовательным программам среднего и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки. Когда я говорю об имеющих госаккредитацию, это и есть частные учебные заведения», — уточнил Путин.

Также от призыва на службу в Вооруженные силы РФ будут освобождены аспиранты, обучающиеся в ординатуре, и граждане, проходящие стажировку «на территориях инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях».

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. 21 сентября российский лидер подписал указ о частичной мобилизации в стране. 

#Владимир Путин #мобилизация #спецоперация на Украине
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