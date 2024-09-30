Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, который начнется с 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. Согласно документу, призовут 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе.

Новая мера по увеличению верхней границы возраста для призыва вступила в силу с 1 января 2024 года. Однако это не касается граждан, которым исполнилось 27 лет до конца 2023 года, а также тех, кто в запасе в возрасте 28 и 29 лет.

Кроме того, призывники, которые будут призваны в рамках этого осеннего призыва, не будут направляться для участия в спецоперации, а будут направлены на службу в военные части и соединения на территории России. Это заявление сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Во время нынешнего призыва будут раздавать бумажные повестки — их будут выдавать как и лично под расписку, так и отправлять заказными письмами. При этом в трех регионах — Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине — будут тестировать электронный реестр повесток.