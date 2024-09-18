В России заработал сайт реестра электронных повесток для военнообязанных

В России заработал сайт реестра повесток — на портале будут размещать повестки в армию и указы органов власти, связанные с призывом. На сайте сообщается, что в настоящее время проводится проверка Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, республике Марий Эл.

Повестка считается врученной спустя 7 дней после ее публикации в реестре. На этот период призывнику ограничивают выезд из РФ. Если не прийти в военкомат в течение 20 календарных дней от даты явки, указанной в повестке, начнут действовать другие ограничения, запрещающие:

— управлять автомобилем;

— регистрировать транспорт и недвижимость;

— получать кредиты и займы;

— регистрироваться в качестве ИП или самозанятого.

Все ограничения, включая запрет на выезд из России, временные. Их снимут в течение суток после явки в военкомат.