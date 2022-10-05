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Официальная хроника
5 октября 2022  18:13

Путин подписал указ об опубликовании измененного текста Конституции РФ

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В связи с принятием ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России глава государства Владимир Путин подписал указ об опубликовании измененного текста Конституции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Опубликовать текст Конституции РФ с изменениями, внесенными в часть 1 статьи 65 Конституции РФ на основании федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года», — сказано в тексте. 

Отмечается, что указ вступает в силу с даты подписания, 5 октября.

Ранее Путин подписал указ о вхождении в состав РФ четырех новых субъектов.

 

 

 

#Владимир Путин #Конституция
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