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СВО 13 ноября 2024 12:39

Бойцы СВО и их семьи смогут получать льготы в Татарстане, несмотря на долги по налогам

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В Татарстане планируется продлить права участников СВО и их семей на получение социальных льгот, независимо от наличия у них налоговых задолженностей. Соответствующий законопроект одобрили члены Экспертного совета в Минюсте РТ.

Как было отмечено на заседании, законодательство республики устанавливает определенные условия для получения социальной поддержки. Одним из таких условий является отсутствие налоговых долгов у заявителей.

Однако, с учетом актуальности поддержки участников СВО и их семей, в прошлом году по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова был принят закон, который отменяет данное условие для этой группы граждан до 31 декабря 2024 года. Это значит, что участники СВО и их семьи могут получать определенные социальные льготы даже с имеющимися налоговыми задолженностями.

Согласно законопроекту, это право предлагается продлить до 31 декабря 2025 года.

Напомним, что в Татарстане создан сайт «Забота о своих» и запущен чат-бот, где собраны все меры поддержки, которые носят имущественный, финансовый и иной характер.

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#спецоперация #льготы
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