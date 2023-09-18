Путин подписал указ о введении цифрового паспорта

В России предъявление документов, удостоверяющих личность, с помощью мобильного приложения будет приравнено к предъявлению их бумажной версии. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«<...> представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность <...>, либо иных документах, выданных <...> государственными органами <...>, в электронной форме с использованием мобильного приложения <...> информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“ <...> приравнивается <...> к предъявлению указанных документов», — сказано в тексте указа.

Предоставлять документы в электронной форме можно будет по желанию. В мобильном приложении будут использоваться шифровальные (криптографические) средства.

Правительству поручено в трехмесячный срок по согласованию с ФСБ составить список документов, которые можно будет предоставлять онлайн. Также должны быть утверждены порядок использования приложения госуслуги, состав сведений и способ их обработки.

Кроме того, Минцифры обяжут вести реестр юридических лиц и видов их деятельности, для осуществления которой используются информация, предоставленная в электронном виде.

Еще зимой этого года Путин поддержал идею Минцифры создать цифровой паспорт на смартфонах. «Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше <...> Нужно ускорить их внедрение», — заявил он тогда.