Путин поддержал идею Минцифры создать цифровой паспорт на смартфонах

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства России поддержал предложение разработать указ, регламентирующий использование цифрового паспорта внутри страны.

Глава Минцифры Максут Шадаев доложил о развитии сервисов, благодаря которым граждане могут получить цифровые права, полисы ОМС и карты болельщика. По его словам, ведомство также работает над технологией, позволяющей в некоторых случаях использовать смартфон вместо паспорта.

Шадаев пояснил, что загрузить данные можно при помощи смартфона, приложения «Госуслуги» и биометрического паспорта, откуда загружается фотография, после чего генерируется QR-код.

«В 80% случаев это позволит использовать смартфон вместо оригинала паспорта. Технология согласована с ФСБ», — заверил он (цитата по ТАСС).

В связи с этим министр попросил Президента дать поручение до 1 мая текущего года разработать указ, который регламентирует и легализует эту соответствующую возможность.

«Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше <...> Нужно ускорить их внедрение», — отреагировал Путин (цитата по РИА Новости). Глава государства убежден, что создание таких сервисов очень востребовано в России.