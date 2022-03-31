Путин подписал указ о начале весеннего призыва в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, призыв затронет 134,5 тыс. россиян. Планируется, что он продлится с 1 апреля по 15 июля.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военую службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с ФЗ <...> „О воинской обязанности и военной службе“ призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек», — отмечается в документе.

Кроме того, глава государства постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок по призыву.

Выполнение указа возложено на федеральных министров, руководство федеральных служб и федеральных агентств.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудники российских IT-компаний в возрасте до 27 лет получат отсрочку от военной службы.