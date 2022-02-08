Путин подписал указ о создании в РФ Национального центра генетических ресурсов растений

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ об образовании в стране Национального центра генетических ресурсов растений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Образовать на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения „Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова“ Национальный центр генетических ресурсов растений», — говорится в документе.

Основной функционал центра включает формирование и пополнение национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов растений, разработку методик их сбора и хранения, проведения их мониторинга и другие задачи.

Финансирование расходов, связанных с образованием центра, будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований.

Ранее, в конце 2021 года, Владимир Путин поручил определить порядок работы Национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров. О создании базы глава государства распорядился еще в июне 2020 года.