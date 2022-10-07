Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1»

Президент РФ Владимир Путин своим указом создал новую компанию — оператора проекта «Сахалин-1» и исключил из проекта фирму «Эксон Нефтегаз Лимитед», дочку американского нефтегазового концерна Exxon Mobil. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым управляющим оператором «Сахалина-1» должна стать дочка ПАО «Роснефть» — компания «Сахалинморнефтегаз-Шельф». Она получит все права и обязанности «Эксон Нефтегаз Лимитед». Все имущество консорциума, ведшего проект «Сахалин-1», передадут в собственность России.

При этом Правительство РФ создаст новое ООО. На долю дочек «Роснефти» в нем придется 20% в соответствии с долей компании в проекте: АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» получит 11,5%, «РИ-Астра» — 8,5%.

Остальные 80% предполагается распределить между оставшимися иностранными участниками. В течение месяца им придется согласиться или отказаться от перерегистрации своей доли в проекте на нового оператора.

Еще в начале марта, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине, ExxonMobil объявила о выходе из проекта «Сахалин-1» и вывозе сотрудников из страны. Позднее, в апреле, корпорация заморозила проект «Дальневосточный СПГ» в Хабаровском крае.

Ранее, как сообщал «Татар-информ», Путин свои указом сделал оператором проекта «Сахалин-2» вместо Sakhalin Energy вновь создаваемую российскую компанию. Им стала фирма «Сахалинская энергия», контролируемая ПАО «Газпром».

ExxonMobil через Exxon Neftegaz принадлежит 30% «Сахалин-1». Помимо нее в проекте участвуют «Роснефть» (20%), японский консорциум Sodeco (30%) и индийская государственная нефтяная компания ONGC Videsh Ltd. (20%).