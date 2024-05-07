Путин подписал указ о сложении полномочий Правительством

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Правительства. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте подчеркнуто, что текущий состав Кабмина продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового Правительства.

Напомним, что Правительство слагает свои полномочия после инаугурации главы государства. Ранее соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.