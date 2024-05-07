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Политика 7 мая 2024 13:54

Путин подписал указ о сложении полномочий Правительством

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Правительства. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте подчеркнуто, что текущий состав Кабмина продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового Правительства.

Напомним, что Правительство слагает свои полномочия после инаугурации главы государства. Ранее соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

#Правительство #Владимир Путин
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