Путин подписал указ о поддержке детей военных, погибших на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке детей российских военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, включая погибших во время нее. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству РФ поручено обеспечить установление вузами квоты для детей участников спецоперации. Речь идет о программах бакалавриата и специалитета. Квота составит «10% общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки».

При этом для детей принимающих участие в спецоперации прием будет организован «на основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями высшего образования самостоятельно».

Однако детям погибших или пострадавших (получивших увечье, ранение, травму, контузию или заболевание) военных не придется сдавать экзамены. Предполагается, что прием будет осуществляться «без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности)».

Кроме того, детей умерших или раненых во время спецоперации будут принимать без экзаменов в президентские кадетские, суворовские и нахимовские училища, а также кадетские корпуса (включая военные и казачьи). Методические рекомендации по приему должны быть подготовлены в течение месяца.

Помимо этого, указ содержит рекомендацию руководителям регионов «предоставить меры поддержки детям военнослужащих и сотрудников, поступающим на обучение по образовательным программам высшего образования <…> за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ».

Ранее, выступая на параде Победы в Москве, Владимир Путин заявил: «Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ Президента об этом сегодня подписан».

Президент РФ 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.