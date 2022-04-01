Путин подписал указ о переводе в рубли платежей по кредитам в сфере транспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому платежи по иностранным кредитам в транспортной сфере временно переводятся в рубли.

Документ был опубликован в пятницу, 1 апреля, на официальном портале правовой информации. Он касается платежей по лизингу, аренде и кредитам.

Речь в указе идет в первую очередь о приобретении самолетов, авиадвигателей, вспомогательных силовых установок и так далее.

Кредиторы должны открывать рублевые счета в российских банках, следует из документа. Туда должники будут перечислять деньги в рублях «в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте» по официальному курсу ЦБ.

Накануне Президент РФ провел совещание о состоянии авиаотрасли страны. На нем Путин выразил мнение, что у России есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль не только преодолела нынешние сложности, но и получила новый импульс для развития.