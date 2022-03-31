news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
31 марта 2022  16:58

Путин: У России есть все возможности, чтобы авиаотрасль преодолела текущие сложности

news_top_970_100

У России есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль не только преодолела нынешние сложности, но и получила новый импульс для развития. Об этом на сегодняшнем совещании заявил Президент РФ Владимир Путин. 

Он отметил, что страна не собирается ни от кого закрываться, однако прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в ближайшее время не будет. 

«И мы не будем закрытой страной, — подчеркнул глава государства, — но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное