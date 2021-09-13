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Ру Тат
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13 сентября 2021  12:56

Путин подписал указ о награждении коллектива «Уралвагонзавода» почетным знаком

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Коллектив АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э.Дзержинского» награжден почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде». Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Коллектив был отмечен «за большой вклад в создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и высокие показатели в производственной деятельности».

Почетный знак РФ «За успехи в труде» учредил 25 августа этого года Президент России Владимир Путин, о чем сообщал «Татар-информ».

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