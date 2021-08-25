Путин учредил почетный знак «За успехи в труде»

Почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде» учредил Президент России Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Награждение почетным знаком «За успехи в труде» является формой поощрения коллективов предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и иные заслуги перед государством за последние пять лет, говорится в положении о почетном знаке.

Представления о награждении вносятся Президенту руководителями федеральных государственных органов или высшими должностными лицами субъектов РФ. О награждении издается указ Президента РФ.

Как отмечается в документе, он принимается один раз в год — как правило, в канун 1 Мая, праздника Весны и Труда. Ежегодно могут быть награждены не более пяти коллективов. Повторное награждение не предусмотрено.

Почетный знак РФ «За успехи в труде» изготавливается из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью. Знак имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета.

Перекрещивающиеся внизу концы ветвей по центру перевязаны лентой серебристого цвета. По центру венка на фоне цветов Государственного флага РФ, выполненных горячей эмалью, наложено изображение герба.

Над гербом — лента с надписью «За успехи в труде». В нижней части венка — лента золотистого цвета с надписью «От президента Российской Федерации». Все надписи на лентах — рельефные. На оборотной стороне знака указан его порядковый номер. Размеры почетного знака (без футляра) составляют по высоте 275 мм, по ширине — 250 мм.