Путин подписал первые документы в 2025 году

Президент России Владимир Путин подписал первые в 2025 году документы. Они датированы 2 января и размещены на портале официального опубликования правовых актов.

Первое распоряжение главы государства вносит изменения в состав коллегии Министерства иностранных дел РФ, а второе — в состав коллегии Министерства юстиции РФ.

В свою очередь первый указ Президента предоставляет председателю Следственного комитета России право учреждать официальные геральдические знаки ведомства, определять порядок их изготовления и использования.

Вторым указом государственным гражданским служащим присвоены очередные классные чины.