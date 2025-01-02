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Путин подписал первые документы в 2025 году
Президент России Владимир Путин подписал первые в 2025 году документы. Они датированы 2 января и размещены на портале официального опубликования правовых актов.
Первое распоряжение главы государства вносит изменения в состав коллегии Министерства иностранных дел РФ, а второе — в состав коллегии Министерства юстиции РФ.
В свою очередь первый указ Президента предоставляет председателю Следственного комитета России право учреждать официальные геральдические знаки ведомства, определять порядок их изготовления и использования.
Вторым указом государственным гражданским служащим присвоены очередные классные чины.
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