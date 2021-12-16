Путин: Подготовка к строительству газопровода через Монголию в Китай идет успешно

Подготовка к строительству через Монголию в Китай российского газопровода «Сила Сибири-2» проходит весьма успешно, заявил Президент РФ Владимир Путин на переговорах с монгольским лидером Ухнагийн Хурэлсухом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В практической проработке строительство транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа двигается и двигается успешно», — сказал Путин.

По словам российского лидера, на сегодняшний день уже определен маршрут, протяженность и другие параметры, а также идет подготовка технико-экономического обоснования.

«Я думаю, что оно будет готово в ближайшие недели», — добавил глава государства.

Встреча Президентов Монголии и России состоялась 16 декабря в Кремле. Путин отметил, что переговоры прошли конструктивно и в деловом ключе.