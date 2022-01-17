Путин поддержит инициативу о присвоении Астрахани звания «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин поддержит инициативу жителей Астрахани о присвоении этому городу почетного звания «Город трудовой доблести». Такое заявление глава государства сделал на сегодняшней очной встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Бабушкин, рассказывая Президенту о трудовых подвигах жителей Астрахани в годы Великой Отечественной войны, упомянул инициативу о присвоении городу почетного звания. «Эта просьба и моя, и всех астраханцев, но прежде всего, наверное, астраханских ветеранов», — сказал Бабушкин.

Путин отметил, что жители города, «безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом». Отвечая на просьбу губернатора, Президент подчеркнул, что астраханцы заслуживают жить в городе с почетным званием. «Заслуживают точно, я поддержу», — резюмировал он.

С предложением о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести» Владимир Путин выступил в конце 2019 года. Механизм присвоения звания предусматривает несколько этапов. Граждане и общественные объединения вносят свои предложения муниципальным властям. Собранные обращения направляются региональным властям, которые принимают решение о ходатайстве в адрес Президента России. К ходатайству прилагается экспертное заключение Российской академии наук.

Казани и еще 19 российским городам почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено в 2020 году. В сентябре 2021 года Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам РФ. В конце прошлого года стало известно, что Госсовет Татарстана обратится к Путину о присвоении Зеленодольску звания «Город трудовой доблести».

Президент ранее отмечал, что перечень городов будет пополняться.