Путин поддержал присоединение Ирана и Беларуси к ШОС

Россия выступает за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), так как это позитивно скажется на работе объединения. Она также всегда была за вступление в организацию своего ближайшего союзника — Беларуси. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Глава российского государства также назвал ШОС крупнейшей на сегодняшний день региональной организацией сотрудничества, которая готова к взаимодействию со всеми государствами.

«Мы открыты для работы со всем миром. Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире, о чем тоже говорили, энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики», — поделился Путин своим видением ситуации.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15 и 16 сентября в узбекском Самарканде.