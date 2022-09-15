Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд – он запланировал встречи с лидерами семи стран

В Самарканде стартовал двухдневный саммит ШОС, на который сегодня утром прибыл Президент России Владимир Путин. Он примет участие в нескольких встречах с лидерами разных государств – в частности, с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции.

С президентом Турции Тийипом Эрдоганом Путин планирует обсудить поставки российского газа, а также детали частичной оплаты закупок топлива в рублях и лире, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Напомним, международная Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Заявку на вступление в ШОС в этом году официально подала Белоруссия.