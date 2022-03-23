Хуснуллин предложил повысить ставку по льготной ипотеке до 12%

Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке и увеличить максимальный размер кредита. Об этом он сказал на совещании у Президента России Владимира Путина с членами Кабмина, передает ТАСС.

«У нас действует до 1 июля льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн по ставке 7%, — рассказал вице-премьер. — Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. А именно, поднять ставку до 12%».

Он отметил, что в нынешних условиях это неплохая ставка. Также, по его мнению, нужно увеличить лимит кредита до 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а для всех остальных регионов — с 3 до 6 млн.

Хуснуллин сказал, что данную меру предлагается утвердить пока до 1 июля. Также Кабмин предложил сохранить льготные ставки по семейной, сельской и дальневосточной ипотекам.