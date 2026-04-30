Путин поддержал кандидатуру председателя ВС Дагестана Щукина на пост главы республики

Президент России Владимир Путин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост руководителя республики. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи главы государства с представителями Дагестана Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров назвал двух претендентов на должность главы региона. Помимо Щукина, он упомянул заместителя полномочного представителя Президента РФ в СКФО Магомеда Рамазанова.

Рамазанова Путин предложил назначить Премьер-министром Дагестана.

При этом Президент РФ заметил, что Дагестан должен возглавить «человек, который: а) в состоянии решать стоящие задачи, б) знает, что и как надо делать, с учетом того, что было сделано до настоящего времени, и в) это, наверное, самое главное, пользуется уважением у людей, доверием у людей».

В ходе встречи Владимир Путин также объявил об уходе Сергея Меликова с поста главы Дагестана.