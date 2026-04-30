news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 30 апреля 2026 17:56

Путин сообщил об уходе Меликова с поста главы Дагестана

Читайте нас в
Телеграм
Встреча Владимира Путина и Сергея Меликова в 2025 году
Фото: kremlin.ru

Глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу в республике. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства уточнил, что уход Меликова с поста связан с переходом на другую работу.

Сергей Меликов возглавлял Дагестан с октября 2020 года, сменив на этой должности Владимира Васильева. Его полномочия как руководителя региона должны были истечь в сентябре этого года.

В середине апреля Меликов опроверг слухи о возможности досрочной отставки, но позднее заявил, что его судьба зависит от решения Президента РФ. «<...> в любом случае я солдат нашего Верховного главнокомандующего <...>. Я буду там, где он определит мое дальнейшее место», – заверил он.

#Дагестан #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров