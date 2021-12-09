Путин поддержал идею запретить вылов китообразных в культурно-развлекательных целях

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею запретить вылов китообразных в стране в культурно-развлекательных целях. Об этом сообщает ТАСС.

«[Вылов] в учебных [целях], в научных — это очень близко. Вы предлагаете запретить вылов с целью такой развлекательной? Ну да, согласен, давайте так и сделаем, хорошо», — сказал глава государства.

Инициативу на заседании СПЧ высказал исполнительный директор отделения международной некоммерческой организации «Совет Гринпис» Сергей Цыпленков. Он напомнил о резонансной истории с «китовой тюрьмой» в бухте Средняя в Приморском крае, где в неволе незаконно содержались 11 косаток и 90 белух.

Владимир Путин напомнил, что во всем мире морских млекопитающих позволяют ловить коренным народам, а также в учебных и культурно-просветительских целях. Скандально известная «китовая тюрьма» была создана под одним из разрешенных видов вылова.

Президент заметил, что в 2021 году было выдано около 140 разрешений для поддержания обеспечения традиционного образа жизни и шесть — по остальным основаниям. Тем не менее, согласился он с Цыпленковым, до тех пор, пока будет оставаться юридическая возможность для вылова этих животных, прецеденты нарушений будут.

Ранее в начале декабря стало известно, что в Приморье полностью освободили от вольеров, где содержались киты и белухи, бухту Средняя.