В Приморье полностью закрыли «китовую тюрьму» в бухте Средняя

В Приморье полностью освободили от вольеров, где содержались киты и белухи, бухту Средняя. Теперь в конструкциях не смогут содержать морских животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру.

«Установлено, что ООО „Лакколит“ использует акваторию бухты Средняя для стоянки и обслуживания судов, — рассказали в прокуратуре. — В 2018 году право пользования частью акватории по договорам аренды было передано ряду других обществ с ограниченной ответственностью для содержания неправомерно выловленных косаток и белух в семи несамоходных сооружениях».

Договоры расторгли в октябре-ноябре прошлого года, но от вольеров бухту не освободили. Сейчас конструкции демонтированы и перевезены на Ливадийский судоремонтный завод. Новые собственники планируют переработать детали и использовать их при ремонте судов.

В 2018 году в «китовой тюрьме» обнаружили 11 детенышей косаток и 90 белух. Животных незаконно выловили и хотели продать в Китай. Было заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Президент России Владимир Путин поручил министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Выпуск косаток и белух начался летом 2019 года. 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.